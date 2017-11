Politisch und verwaltungstechnisch gesehen verlieren die Provinzen in Belgien an Bedeutung. Schon im vergangenen Jahr wurden Zuständigkeiten an die Gemeinschaften oder Regionen weitergegeben und auch Städte und Gemeinden erhöhen ihren Einflussradius auf Befugnisse, die eigentlich Sache der Provinz sind oder waren. Sind die Provinzen in Belgien als Zwischenebene also ein Auslaufmodell? Wohl nicht für alle Beteiligten, wie die Geografie-Professoren Ann Verhetsel (UAntwerpen) und Isabelle Thomas (UC Louvain) in einer Studie.

Die beiden Geografen stellten eine frühere Erkenntnis, dass die Provinzen zwar administrative Grenzen seien, nicht aber geografische oder sozialwirtschaftliche, in Frage. Sie verglichen die verschiedensten Ebenen, die in Belgien die Verwaltung stellen: Föderalstaat, Gemeinschaften und Regionen, Provinzen, Arrondissements, Städte und Gemeinden. Und, sie befragten die Menschen.