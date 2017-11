Dies ist übrigens das erste Mal, dass Europa eine grenzüberschreitende Region unter (kulinarischen) Gebietsschutz stellt, bzw. einer Weinregion in zwei Nachbarländern eine eigene Appellation zugesteht. Einige regionale Winzer hatten bereits 2011 einen Antrag auf eine solche Appellation gestellt. Dieser Antrag wurde von Flanderns Landesagrarministerin Joke Schauvliege (CD&V) unterstützt.

Verschiedene Begründungen wurden in den entsprechenden Antrag eingefügt, z.B. die dort befindlichen Kieslagen in der Erde, die dem limburgischen Wein seinen mineralischen Geschmack und seine feinen Säuren verleiht oder das besonders trockene Mikroklima in der Region. Nicht zuletzt sorgen die Maas, der kieshaltige Boden und der Einfluss des Kempischen Hochlandes für beständige Temperaturen.

Unter die Appellation Maastal Limburg (Maasvallei Limburg in Niederländisch) fallen ausschließlich jene Weine, die den Eigenheiten und Angaben zur Produktion im Antragsdossier entsprechen und die aus dem genau abgesteckten Anbaugebiet kommen. „Wir dürfen wirklich stolz darauf sein, dass die Europäische Union den Wein aus dem Maastal Limburg in Zukunft unter Schutz stellt“, so die zufriedene flämische Agrarministerin Joke Schauvliege zum Gelingen dieser Initiative.