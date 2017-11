An diesem Montag taucht „Frittenbrigade“ des Zolls an der Chaussee de Lille 956 in Tournai in der Provinz Hennegau unweit der Grenze zu Frankreich auf. Am Dienstag ist Zelzate bei Gent in der Provinz Ostflandern dran. Dort, mitten in Flandern, werden gratis Fritten an der Beneluxlaan verteilt und zwar an LKW-Fahrer, die den Genter Hafen aus Richtung Ausland erreichen wollen.

Am Mittwoch kommen die Zöllner mit ihren Frittelkesseln an die deutsche Grenze und zwar an die Lütticherstraße 63 in Kelmis unweit der Grenze zu Aachen. Und am Donnerstag taucht die „Frittenbrigade“ des belgischen Zolls an der Küstenstadt De Panne wiederum unweit der französischen Grenze an der Duinhoekstraat 143 auf. Am besten ist, wenn die Autofahrer an den drei „Zollfritüren“ in Grenznähe erst einmal ins benachbarte Ausland fahren, um sich von dort aus in Richtung Heimat aufzumachen.