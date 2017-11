“Winterpret/Plaisirs D’Hiver”: Weihnacht in Brüssel

Polizeisprecherin Ilse Van de Keere bestätigte, dass Polizisten in Uniform und in zivil patrouillieren werden. Und das auf dem Weihnachtsmarkt selbst, als auch in den angrenzenden Vierteln. „Daneben sind Hindernisse aufgestellt worden, damit keine Fahrzeuge unerlaubt auf das Gelände des Weihnachtsmarkts gelangen können.“

Letzteres war nach dem Terroranschlag von Nizza beschlossen worden. Danach wurde der Brüsseler Weihnachtsmarkt mit Betonhindernissen und Blumenkübeln gegen einen Anschlag mit Autos oder LKW geschützt.