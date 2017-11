Brüsseler “Angel“ für Victoria’s Secret

Die Show war der vorläufige Höhepunkt einer Offensive, die Victoria's Secret in China gestartet hat. Die begann mit einem großen, vierstöckigen Laden an Shanghais renommierter Shopping-Meile Huaihai Lu, der im Februar eröffnet wurde.

Unterwäsche ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche des Marktes für Frauenbekleidung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das Umsatzpotenzial wird auf einen zweistelligen Milliardenbetrag in US-Dollar beziffert.