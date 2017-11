A.Kockartz Die „Schule vom Maximilianpark“ in Brüssel gewinnt den ersten belgischen Preis für Kinderrechte. Eine Jury aus 20 Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren hat entschieden, dass ihr Preis an diese improvisierte Schule gehen soll, in denen Flüchtlingskinder, die z.B. im Maximilianpark im Brüsseler Nordviertel gestrandet waren, Unterrichten folgen durften.