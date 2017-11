Laut The Guardian ist Gent „nicht so voll mit Weihnachtsmarkt-Touristen als Brügge und weniger chic und modisch als Antwerpen.“ Gent biete ein charmantes städtische Erlebnis, gesellige und handwerklich eingerichtete Bars, mittelalterliche und neogotische Architektur und kreatives Design: „Gent bietet also alles, was man für einen Winterurlaub braucht.“

Natürlich gibt The Guardian auch einige Tipps zu feinen Shoppingmöglichkeiten, Restaurantempfehlungen und Hinweise auf gute Hotels.

Gent steht bei The Guardian in einer Reihe mit Lissabon, Lille in Nordfrankreich, München, Kopenhagen, Ledbury in der Grafschaft Herefordshire in den West Midlands in England, Glasgow in Schottland, Wien, Neapel und Amsterdam. Die Liste, bzw. der entsprechende Beitrag ist auch auf der Webseite von The Guardian abzurufen.