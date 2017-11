Die beiden Wissenschaftler hatten sozial-psychologische Ausgangspunkte in ihren Fragenkatalog einfließen lassen und wollten u.a. wissen, wie sich die Deutschsprachigen und die Eupener identifizieren, was sie von Belgien halten und wie die den Konflikt zwischen Flamen und Wallonen bewerten.

Die Stichproben ergaben, dass sich die Leute in Eupen sehr mit ihrer eigenen Gemeinschaft identifizieren, dass sie sich auf der anderen Seite aber in keinster Weise damit gegen Belgien entscheiden. Ganz im Gegenteil: Sie haben trotz ihrer eigenen Identifikation mit Ostbelgien auch ein ausgeprägtes „Belgien-Gefühl“, so die beiden Soziologen.

Die meisten der in Eupen befragten Personen wären für eine Übertragung von weiteren Zuständigkeiten aus Richtung Belgien oder der Wallonischen Region zu haben. Doch dies müsse ausdrücklich im belgischen Kontext bleiben, so die Antworten im Fragebogen. Laut Van Hiel und Asbrock ist ein Verlangen nach Unabhängigkeit von Belgien oder gar nach einem „Anschluss an Deutschland“ eher zu verwahrlosen und kaum ausgeprägt.