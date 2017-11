Doch dabei hatte er seine Plattenfirma Barclay nicht auf der Rechnung. Bei Barclay hatte Brel noch einen Vertrag für eine Platte und die Chansons dazu schrieb er auf den Marquisen-Inseln und zwar auf Hiva Oa, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.

Die Aufnahmen zu "Les Marquises" fanden in der Zeit zwischen dem 5. September und dem 1. November 1977 in Paris statt, doch schon zu diesem Zeitpunkt war der aus Brüssel stammende Weltstar von seiner Erkrankung an Lungenkrebs schwer gezeichnet. Er litt unter Atemnot und konnte nicht besonders lange am Stück singen. Sofort nach den Aufnahmen zog es ihn wieder in die Südsee.