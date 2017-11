Dieser hatte sich krank gemeldet. König Philippe nahm nicht teil, denn der belgische Monarch feiert sich an seinem eigenen Feiertag nicht selbst. Er war wohl an seinem freien Tag nicht in Brüssel.

Im Rahmen der feierlichen Messe zum diesjährigen Te Deum am Königstag rief Kardinal Jozef De Kesel (Foto unten) in der Kathedrale St. Michael und Gudula zur Solidarität mit den Flüchtlingen auf. Man solle gegenüber den Flüchtenden und gegenüber Menschen ohne Papiere seine Gastfreundschaft zeigen, so der Primas der belgischen Katholiken.

Toleranz und Respekt seien in unserer Gesellschaft wichtig und deshalb galt sein Bitten um Solidarität auch ausdrücklich für die politischen Verantwortungsträger und für den sozialen Bereich in Politik und Gesellschaft.