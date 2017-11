Bleibt die Frage, was genau damals passiert ist?

Überlieferungen zufolge sei das UB-29 am 13. Dezember 1916 mitten in der Nordsee von einem britischen Zerstörer zunächst gerammt und danach zum Sinken gebracht worden. Das Wrack des U-Bootes ist inzwischen in belgischen Gewässer wiedergefunden worden. Das UB-29 kann deshalb nicht an der Stelle gesunken sein, die die britische Marine angegeben hatte.

