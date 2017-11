Das Gelände, bzw. die ehemaligen militärischen Anlagen, haben eine lange Geschichte aufzuweisen. Die Bauarbeiten begannen 1898 auf dem Grundstück des ehemaligen Fort 4 des Antwerpener Verteidigungsrings in Berchem, das zuvor abgerissen wurde. 1907 nahm die belgische Armee hier ihr neuentstandenes Arsenal in Betrieb und 1911 wurde das Militärhospital eröffnet. Im Laufe der Jahrzehnte wurde immer wieder an- und umgebaut.

Die letzten Arbeiten fanden noch in den 1960er und 1970er Jahren statt, auch mit der Einrichtung einer Abteilung für besonders ansteckende Krankheiten. 120 Betten wies das Hospital auf, was in Kriegszeiten auf bis zu 500 Betten erhöht werden konnte. Mitte der 1990er Jahre jedoch gab die Armee das Gelände auf und damals wusste noch niemand, welchen positiven Einfluss dieser Komplex in naher Zukunft noch auf das gesamte Stadtviertel haben würde.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)