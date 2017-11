A.Kockartz Bpost teilt in diesen Tagen mit, dass Kinder, die den Nikolaus per Brief wissen lassen wollen, wie brav sie gewesen sind, wieder auf die Post zählen können. Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Post auch jetzt wieder ihr traditionelles Nikolaus-Büro eröffnet. Hier werden alle Schreiben an den Nikolaus gesammelt und bearbeitet.