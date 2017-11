Die Vier Jahreszeiten bilden die Ecken der Kreuzung zwischen der Generaal Van Merlenstraat und der Waterloostraat mitten im historischen Altstadt- und Art-Nouveau-Viertel von Berchem in Sichtweite des Bahnhofs Antwerpen-Berchem.

Die vier außergewöhnlichen Häuser wurden 1899 von der Gesellschaft „Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen der Bürgerhuizen“ ihrer Bestimmung übergeben. Sie bildeten den Grundstock für eine ganze Reihe von Herrenhäusern, die dort für eine gewisse „Grandeur“ sorgen sollten. Ziel war damals, direkten Anschluss an die mondäne Wohnstraße Cogels-Osylei zu schaffen, was auch später gelang. In der Cogels-Osylei standen bereits mehrere Wohnhäuser damals modernster Bauweise. Wohlhabende Mitglieder der Antwerpener Bourgeoisie schufen sich hier quasi ein eigenes Stadtviertel, dass heute nicht nur Reichtum und Wohlstand ausstrahlt, sondern auch geballte Architekturgeschichte.

