A.Kockartz Durch das Verschlanken der Sonderkommission für Kunst- und Antikdiebstähle der Bundeskriminalpolizei tendiert die Aufklärungsquote in diesem Bereich gen Null. Dies gab Lucas Verhaegen, Referent für Kunstkriminalität der Kripo, im Rahmen einer Anhörung im Senat (Foto), der Zweiten Kammer im belgischen Bundesparlament am Montag an. Der Senat begann mit Anhörungen zu einer optimaleren Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Regionen in Belgien in diesem Bereich der Kriminalität.