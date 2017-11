Gerhard Richter „Über Malen“ in Gent

Richter, Abstraktes Bild Abstract, private collection

Anlässlich des 85. Geburtstags des in Köln lebenden deutschen Malerstars Gerhard Richter hat das Kunstmuseum Bonn in Kooperation mit dem Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) in Gent die Ausstellung „Über Malen“ organisiert. Nach der ersten Station in Bonn ist die Schau seit dem 21. Oktober in einer erweiterten Fassung noch bis zum 18. Februar 2018 in Gent zu sehen.