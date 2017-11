Jungautorin Lize Spit zu Gast in Frankfurt

VRT

Die äußerst erfolgreiche flämische Jungautorin Lize Spit (geb. 1988, Foto) liest am 9. November an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mit ihrem Debütroman, in dessen Zentrum eine junge Frau steht, eroberte die 29-Jährige aus Flandern die Bestsellerlisten und räumt sämtliche Preise ab, die für Debütwerke zu bekommen sind.