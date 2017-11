Seit 1969 lädt die belgische Kunstbiennale Europalia Gastländer aus, die sich über ihre Kunst und Kultur in Brüssel und darüber hinaus in anderen belgischen Städten vorstellen. Zum Jahreswechsel ist Indonesien an der Reihe. Spannend an einer Europalia-Saison ist, dass sich diese Länderpräsentationen bei weitem nicht nur auf Ausstellungen reduzieren, sondern breitgefächert und stilübergreifend organisiert sind. Das geht von Ausstellungen zu Geschichte oder Archäologie über Tanzvorstellungen und Konzerten bis hin zu Performances, kulinarischen Events oder auch Ausstellungen mit moderner Kunst oder mittlerweile Multimedia-Shows. Mit Indonesien stellt sich hier ein Land vor, dass auf kultureller Ebene vielen von uns bisher wohl verborgen blieb. Das ändert die laufende Europalia-Saison gerade auf umwerfende Art und Weise.

Info: https://europalia.eu