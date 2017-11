2030 feiert das Königreich Belgien den 200. Jahrestag seiner Staatsgründung und aus diesem Anlass hat Brüssels regionaler Ministerpräsident Vervoort die Idee geäußert, im Zuge eines Antrags auf den Titel der „Europäischen Kulturhauptstadt“ auch zwei weitere belgische Städte mit ins Boot zu nehmen. Das sollte jeweils eine Metropole aus Flandern und aus Wallonien sein. Unter den letztendlich drei Städten sollte das Veranstaltungsangebot verteilt werden.

Lüttich reagierte laut Le Soir eher zurückhaltend auf diese Idee, denn offenbar will sich die „Feurige Stadt“ an der Maas selbst um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ für das Jahr 2030 bewerben. Brüssel hatte diesen Titel bereits im Jahr 2000 einmal inne und 2015 war die Stadt Mons in der wallonischen Provinz Hennegau an der Reihe.

Brüssel will sich bei anderen Städten informieren, um Erfahrungen zu sammeln, denn eine Polemik um ausufernde Budgets, wie sie in Mons in die Schlagzeilen kamen, will die belgische und europäische Hauptstadt durchaus vermeiden, auch und gerade nach den (noch nicht ganz) überstandenen Skandalen in Brüssel in den vergangenen Monaten.