Laut aktueller Studie werden nur 3,3 % aller in Flandern angebotener Bücher in einer klassischen reinen selbständigen Buchhandlung verkauft. 56 % aller hier abgesetzter Bücher werden in Buchhandelsketten, wie Standaard Boekhandel, abgesetzt. Die nüchternen Zahlen machen es deutlich: Von den 267 Buchhandlungen in Flandern gehören 155 zu Ladenketten und nur noch 121 Buchläden werden selbständig betrieben.

Im Buchhandel sind Bücher auch etwas teurer, als im Supermarkt oder im Internet. Die Warenhausketten haben derweil fast nur Bestseller, Kinderbücher, Comics oder Kochbücher im Angebot. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr flandernweit 14,41 Mio. Bücher verkauft. Dabei handelte es sich um 253.416 verschiedene Titel von denen im Durchschnitt 57 Exemplare zu einem Preis von durchschnittlich 13,08 € abgesetzt wurden. Nur knapp 11 % der letztes Jahr in Flandern verkauften Bücher stammen auch von flämischen Autoren…