Wer weniger Animationen und Show sucht, sollte die Hauptbesuchszeiten zwischen 10 und 18 Uhr eher vermeiden. Während der Schulzeiten besucht sich die Buchmesse besser erst am späten Nachmittag (am 9. und 10. November), so die Veranstalter. Auch der Samstagmorgen, der lange Freitag am 3. November und der lange Donnerstag am 9. November (jeweils bis 22 Uhr) sind ruhigere Momente auf De Boekenbeurs.

In diesem Jahr hat die Buchmesse "Buch und Bild" als Thema ausgesucht. Im Fokus stehen Bildgeschichten, Comicstrips und grafische Romane, interaktive Spiele und Bildreportagen ...