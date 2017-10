Die erste Meldung über einen neuen Otter in Flandern war 2012 in Willebroek bei Antwerpen gemacht worden, erzählt Hendrik Moeremans der Naturschutzorganisation Natuurpunt. "Heute dürfen wir von einer offiziellen Rückkehr sprechen, weil wir eine Brutstelle entdeckt haben. Das Tier treibt sich also nicht nur zufällig hier herum, sondern wird sich hier fortpflanzen."

Die Rückkehr des Otters weist insbesondere auch auf eine Wiederherstellung seines natürlichen Habitats: "Otter sind anspruchsvolle Tiere. Das bedeutet, dass die Wasserqualität sich verbessert hat und die Tiere einen Lebensraum vorfinden, der groß genug und gesund für sie ist.