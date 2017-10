Coely: Different Waters Club Tour

Mit nur einer Hand voll Songs – allesamt Hits – erspielte Coely sich schon so viele Fans, dass sie quasi den gesamten letzten Sommer auf Festivalbühnen verbracht hat. Zudem war die junge Flamin Support für Kendrick Lamar, Kanye West, Snoop Dogg, Nas und De La Soul. Und das hat auch gutr Gründe: Wenn Coely auf der Bühne steht und singt, bleibt einem gar nichts anderes übrig als zu tanzen. Mit ihrem im März erschienenen Album Different Waters geht Coely ab November auf Europa Club Tour und wird an drei Abenden in Deutschland auftreten.

Am 1. Dezember tritt sie in Berlin in der Kantine am Berghain auf, am 2. Dezember in Hamburg - Kleiner Donner – und am 3. Dezember in Köln im Yuca Club

Mehr Info’s, Videos und Songs finden Sie hier: