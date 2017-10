Bei den in Lüttich versteigerten Zeichnungen handelt es sich im schmale Blätter mit einer Länge von fast einem Meter. Diese Tuschebilder wurden als Entwurf für die Tim & Struppi-Wand in der Metro-Station Stokkel gezeichnet. Hergé arbeitete daran bis zu seinem Tod 1982. Die Gestaltung des Freskos an sich setzte nach dem Tod Hergés dessen rechte Hand Bob De Moor mit nur minimalen Abweichungen um.

