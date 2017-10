"Goed Volk" wurde mit dem Preis für die beste europäische TV-Dokumentation ausgezeichnet. In dieser Reihe für das erste VRT-Fernsehprogramm één reiste TV-Koch Jeroen Meus um die Welt, um über die Themen Essen und Kochen die Seele von außergewöhnlichen Menschen und Gesellschaften zu erreichen. Prix Europa zeichnete daraus eine ganz bestimmte Ausgabe aus, nämlich die, in der Jeroen Meus zu Gast bei den Gebrüdern Verbaeren in Flämisch-Frankreich im Norden des Landes war. Diese vier Brüder im Rentenalter sind allesamt unverheiratet und bewirtschaften in der Ortschaft Berthen den elterlichen Hof…