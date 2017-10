Inzwischen wurde in den Medien bekannt, dass die Priester der Sint-Katelijnenkerk ein eigenes lokales Brüsseler Bier auf den Markt gebracht haben. Mit ihren Ste Kat‘ wollen sie zum einen Werbung für Gotteshaus machen und auch nichtgläubige Menschen aus dem Viertel auf sich aufmerksam machen und sie wollen mittelfristig auch versuchen, mit den Einnahmen aus ihrer Bierproduktion Unterhaltskosten für die Kirche zu generieren. Ihr Abteibier entwickelten die Geistlichen mit den Braumeistern des Brussels Beer Projekt unweit ihrer Kirche im Dansart-Viertel. Und die Priester, die stets in einer traditionellen Soutane gekleidet sind, bringen ihr Ste Kat‘ selbst in die Restaurants und Kneipen ihres Viertels.

Am Tag, an dem diese Zeilen geschrieben wurden, war das Ste Kat‘ mal wieder restlos ausverkauft. Es hat also Erfolg. Ob dies denn auch für einen Zulauf in der Kirche gesorgt habe, wollte der Autor dieses Beitrags wissen? „Vielleicht. Einige Leute kommen schon hierher und wollen mehr wissen, wie Sie zum Beispiel. Wir müssen mit unserem Bier nur noch etwas professioneller werden. Bald eröffnen wir außerhalb der Kirchenmauer auf dem Vorplatz einen kleinen Shop, in dem das Bier erhältlich sein wird. Dann werden wir sehen…“, so der junge Priester.

Das Ste Kat‘ ist ein goldblondes Abteibier mit 7 Grad stärke. Es ist etwas trockener als ein reguläres Abteibier und entstand mit Hilfe von amerikanischen Hopfensorten. Beim Brussels Beer Project freut man sich über den ersten Erfolg des Bieres. In einer ersten Auflage wurden 50.000 Fläschchen abgesetzt. Eine neue Lieferung steht kurz bevor. Beim Brussels Beer Project wird es zu kaufen sein und die Restaurants rund um den Sint-Katelijnenplatz und an den ehemaligen Hafenkais bieten es auch an. Vielleicht wird daraus eine feste Größe in der Brüsseler Bierszene und vielleicht trägt es auf Dauer ja auch zu Einnahmen für den Kirchenunterhalt bei. Kirche und Bier. In Belgien gehört dies ganz einfach zusammen…