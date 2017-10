An der Eröffnung dieser Ausstellung in der österreichischen Hauptstadt nahmen Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois und Landes-Tourismusminister Ben Weyts (beide N-VA) teil. Die Wiener Rubensausstellung gehört zu einem flämischen Fremdenverkehrskonzept, dass über Kunst und Kultur Touristen in die Region holen soll. Kunst aus Flandern, z.B. die Flämischen Meister, ist weltberühmt und darauf setzen die flämischen Kultur- und Tourismusämter.

Im Kunsthistorischen Museum in Wien werden rund 120 Werke von Pieter Paul Rubens gezeigt. Das Gros davon kommt aus der eigenen Sammlung des renommierten Kunstpalastes in der österreichischen Hauptstadt. Darunter befinden sich Altarstücke, die Rubens für die Bartholomäus-Kirche in Antwerpen schuf, „Het Pelsken“, ein Portrait seiner zweiten Frau Hélène Fourment. Viele Werke aus der Wiener Sammlung haben die Stadt seit Jahrhunderten nicht mehr verlassen. Sie sind entweder zu groß oder durch ihr Alter oder ihre Beschaffenheit zu zerbrechlich.