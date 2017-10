A.Kockartz Laut „Time“-Magazine ist der Brüsseler Filmemacher Adil El Arbi (Foto) ein besonders einflussreicher Künstler. In der Reihe „next generation leaders“ nennt „Time“ El Arbi „den Spielberg von Molenbeek“. In einem auf der „Time“-Webseite im Rahmen des entsprechenden Beitrags zu sehenden Kurzfilm spricht der so gelobte Regisseur auch über den in Brüssel produzierten Film „Black“, den er gemeinsam mit Bilall Fallah drehte.