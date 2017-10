AP

A.Kockartz/Belga Jasper Van Papeghem, der Weinexperte des Zweisterne-Restaurants „De Jonkman“ in Brügge, gewann am Sonntagabend in Brüssel die belgischen Meisterschaften für Sommeliers. Diese Landesmeisterschaft für Kenner des feinen Rebensaftes wird jährlich von der Belgischen Gilde der Sommeliers veranstaltet und genießt in unserem Land einen sehr guten Ruf.