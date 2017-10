Am 15. Oktober 1990 wurde in Ukkel eine Temperatur von 22°C gemessen, was damals einen meteorologischen Rekord darstellte, der am vergangenen Sonntag um 2,4°C glatt überboten wurde. Für die kommenden Tage werden weitere Rekorde erwartet.

Kein Wunder, dass am vergangenen Wochenende an der belgischen Nordseeküste „volles Haus“ gemeldet wurde. Die Tourismusbehörden meldeten rund 200.000 Tagesgäste am Samstag und Sonntag und die Hotels waren zu 85 % belegt.

Hinzu kamen noch rund 100.000 Personen, die sich nach Schätzungen des Fremdenverkehrsverbandes „Westtoer“ am Wochenende in ihren zweiten Wohnsitzen, bzw. in ihren Ferienwohnungen an der Küste aufgehalten haben.

Bei „Westoer“ zeigte man sich deutlich zufrieden, denn nach den verregneten Monaten August und September sorgen solche Wochenenden im „Indian Summer“ für gern gesehene zusätzliche Einnahmen.