82 Rettungsposten von De Panne bis Heist sind an diesem Wochenende an der Küste besetzt. Doch dieses Bild trüge, betont An Beun von der Küstenrettung West-Flandern (IKWV). "Denn an nur 2 von den 82 Posten sind auch tatsächlich Rettungsschwimmer anwesend. Dadurch wird ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt."

"Die Menschen hören im Radio und lesen überall, dass das Wetter schön wird, dass man ans Meer fahren kann und dass Rettungsschwimmer anwesend sind, doch das ist nur sehr eingeschränkt der Fall. Ich möchte die Menschen also warnen! Ich rate Ihnen, nicht schwimmen zu gehen. Wer aber absolut nicht davon lassen kann, sollte bitte zu den beiden beaufsichtigten Zonen gehen und nicht irgendwo anders hin. An den anderen Orten können wir für nichts garantieren", betont Beun.