Der britische Rundfunk ist ebenso überzeugt von dieser hypermodernen Einrichtung, wie auch die Besucher und die Bewohner der Stadt Gent, zu denen auch viele internationale Studierende gehören. Die BBC ist der Ansicht, dass dieses zeitgenössische Gebäude den mittelalterlichen Charakter der Stadt wunderbar ergänzt: „De Krook verbindet das historische Zentrum mit einem Künstlerviertel und steht als kräftige Metallstruktur in einer eher verwahrlosten Ecke am Wasser in Kontrast zu den alten Denkmälern.“

Neben “De Krook” setzt die BBC auch die Peckham Library in London, de Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin, die Nationale Bibliothek in Riga in Lettland, die Bibliotheca Alexandrina in Alexandrien in Ägypten, die Bibliothek der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus, die Sir Duncan Rice Library der University of Aberdeen in Schottland, die Library of Birmingham, die Seattle Central Library (USA) und die Universitätsbibliothek der Wiener Universität auf ihre Liste der schönsten Bibliotheken der Welt.