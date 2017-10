Der Rest des Waldbestandes besteht mehr oder weniger aus Mischwald.

Der Anteil an heimischen Bäumen in den flämischen Waldgebieten ist in den vergangenen 20 Jahren von 61 % auf 68 % angestiegen, was sich besonders im Bereich der gemischten Laubwälder zeigt. Hier stieg der Bestand der heimischen Bäume von 13 % auf heute 21 % an.

Interessant ist dabei auch, dass die Menge von totem Holz angestiegen ist. Abgestorbenes Holz ist nach Angaben der Natur- und Waldbehörde gut als Wachstumshilfe für hiesige Bäume und fördert sowohl die Diversität des Baumbestandes, als auch das verstärkte Wachstum von heimischen Sorten.