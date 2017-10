Die Ausstellung „The Art of War“ zeigt ab dem 22. Oktober 2017 eine Reihe von Kunstwerken bekannter Künstler, die jeder für sich und in jeweils seiner eigenen Zeit den Krieg angeklagt haben. Das Augenmerk der Ausstellung liegt zum einen auf einer authentischen und rauen Reihe von Radierungen von so in der Kunstgeschichte bahnbrechenden Künstlern, wie Otto Dix, Georges Grosz und Franzisco Goya.