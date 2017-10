Im Laufe der Jahre und Jahrhunderte aber geriet gerade diese Fertigungskunst, wie sie in den Niederen Landen angewendet wurde, in Vergessenheit und nicht wenige aus technischer oder historischer Sicht heute wertvolle Werke oder Figuren setzten Staub in Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen an oder verschwanden in den Archiven von Museen. Mit „Über die Grenze“ soll dieser geschichtsträchtigen Kunst, bzw. diesem feinen Handwerk wieder zu neuem Glanz verholfen werden.

In der Ausstellung in Löwen sind einige Werke zu sehen, die zur dortigen ständigen Sammlung gehören, doch die übergroße Mehrheit der dort gezeigten Exponate kommen aus dem in dieser Hinsicht reichhaltigen Archiv des Suermondt-Ludwig-Museums in Aachen (siehe auch den nebenstehenden Beitrag).

Das M Museum weist hierbei einem geneigten Publikum nicht nur den Weg durch die Geschichte dieser Kunst, sondern gemeinsam mit dem Suermondt-Ludwig-Museum soll ergänzend auch nach neuen Erkenntnissen gesucht werden. Dabei soll in erster Linie auf wissenschaftlicher Ebene nach der genauen Herkunft der Werke gesucht werden, um so auch zu weiterem Aufschluss auf die damaligen Künstler an sich zu gelangen.