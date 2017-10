Der Antwerpener Abraham Ortelius (1527-1598) war seinerzeit der erste Kartograph, der alle damals bekannten Karten sammelte, in ein und demselben Stil und Format gravieren ließ und in logischer Folge nach Kontinent und Land sortierte. Diese Herangehensweise an die Kartographie machte aus ihm damals einen reichen Mann. Noch vor Mercator galt Ortelius als Vater der modernen Atlanten.

Sein jetzt in Brügge versteigertes "Theatrum orbis terrarum" enthält 40 handkolorierte Karten, die inhaltlich aufeinander abgestimmt waren. Es sind 41 Ausgaben bekannt, die bis 1612 in verschiedenen Sprachen publiziert wurden. Hier handelt es sich um eine lateinische Ausgabe. Eine belgische Familie hatte den Ortelius-Atlas angeboten. Nur zur Herkunft konnte sie keine Angaben machen. Der neue Besitzer des Atlas wollte ungenannt bleiben.