A.Kockartz Bei Abrissarbeiten eines alten Geschäftshauses in der Kapellestraat in Ostende kam in der vergangenen Woche ein riesiges Wandbild von König Leopold II. zum Vorschein. Wer den König dort abgebildet hat und wann das Bild angefertigt wurde, lässt sich derzeit nicht nachvollziehen.