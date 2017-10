Foto: Onroerend Erfgoed

A.Kockartz Ministerpräsident Geert Bourgeois (N-VA) hat am Freitag im alten Kinosaal Roma im Antwerpener Stadtteil Borgerhout die Kulturerbe-Preise dieses Jahres verliehen. Den Preis für das unbewegliche Kulturerbe vergab er für das Kasteel Boterberg in Kalmthout (Prov. Antwerpen - Foto), ein Co-Housing-Projekt in einem Schloss in der Kalmthoutse Heise.