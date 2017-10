A.Kockartz Sie sieht aus wie eine gewöhnliche Wespe, doch die Asiatische Hornisse (Foto) ist kein friedfertiges Insekt. Diese Hornisse frisst alles, was ihr begegnet und bedroht damit in erster Linie unsere heimischen Bienenvölker. Inzwischen sind zwei dieser „Monsterwespen“ in Flandern entdeckt worden. Emsig wird jetzt nach einem möglichen Nest gesucht.