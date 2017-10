Wenn wir auf Geduld setzen, so heißt das nicht passives Abwarten, sondern aktiver, besonnener und unermüdlicher Einsatz für politische Lösungen in Übereinstimmung mit unseren zentralen Werten. Wir müssen einen klaren Blick für die Realitäten, das kurzfristig Machbare bewahren, aber auch die sich ergebenden Chancen beim Schopf ergreifen. So ist mit Geduld und Konsequenz auch die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas geglückt.

Insofern brauchen wir – dafür ist die Wiedervereinigung Beleg und Ermutigung –nicht mit Ängsten und verzagt in die Zukunft schauen. Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein.

An dieser Stelle möchte ich noch einen anderen, mir sehr wichtigen Punkt ansprechen: Wenn wir in diesen Tagen der 3. Flandernschlacht gedenken, so dürfen wir nicht allein um die 100.000de Opfer trauern; wir müssen uns vielmehr bewusst machen, dass wir gegenüber diesen Opfern eine Pflicht haben. Die Pflicht, alles zu tun, um Kriege zu verhindern.

Dieses Bewusstsein hat weitsichtige Politiker nach dem Ende des 2. Weltkriegs auf ein vereintes Europa setzen lassen. Europa ist – und dies wird vielfach vergessen – in erster Linie ein politisches Projekt, das uns über 70 Jahre Frieden und Wohlstand auf unserem Kontinent beschert hat. Es ist deshalb auch nur folgerichtig, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten unverrückbar in den europäischen Einigungsprozess eingebettet wurde.