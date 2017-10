Eines dieser zuckerigen Produkte ist das „Kontichse specfour“. Das ist eine Spekulatius-Variante (in Flämisch eigentlich „speculaas“), in der keine Mandeln verarbeitet sind, sondern Kokos. Das Backrezept dazu stammt aus dem Jahr 1927 und wurde von dem Konditor Jos De Backer (what’s in a name) aus Kontich bei Antwerpen erfunden.

Der typische „Belgische speculaas“ genannte hiesige Spekulatius hingegen stammt von Leo Borms und seinem Großvater Jozef Borms aus Baasrode bei Dendermonde in Ostflandern, genauer von der Keks- und Pfefferkuchen-Firma La Confiance, wo er seit den 1920er Jahren hergestellt wird. Auch der ist heute ein geschütztes flämisches Regionalprodukt.

„Glasur-speculaas von der Küste“ (Foto) beweist, dass die Bewohner der belgischen Nordseeküste ihre Kekse, bzw. ihren Spekulatius gerne noch um eine Geschmacksvariante erweitern. Die Bäckerei Rivièra in Ostende ist die letzte ihrer Art, die diese Kekse mit einer schlangenförmigen Zuckerglasur überzieht. Das entsprechende speculaas wird nur zwischen Oktober und April gebacken und zwar ohne typische Kräuter. Dafür schmecken sie aber nach Butter und nach Kandiszucker.