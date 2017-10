A.Kockartz Schätzungsweise rund 15.000 Personen leben derzeit im belgischen Bundesland Flandern in einem Wohnwagen. Viele von ihnen kennen es nicht anders, denn sie leben seit ihrer Geburt in einem Wohnwagen oder in einer anderen mobilen Wohngelegenheit. Jetzt wurde das Leben im Wohnwagen zu flämischem Kulturerbe erklärt.