Reporters

A.Kockartz Das Anti-Gift-Zentrum in Belgien warnt auch in diesen Tagen wieder vor giftigen Pilzen, denn seit Jahresangang wurden rund 300 Fälle von Pilzvergiftung registriert. Das entspricht der Gesamtzahl im vergangenen Jahr. Es liege kein Grund zur Panik vor, so die Mediziner, doch es werde ganz einfach davon abgeraten, Pilze, die in der Natur gepflückt würden, zu verspeisen.