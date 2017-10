Bei der Vorstellung seines letzten Brügge-Krimis in der Hauptstadt seiner Werke sagte Pieter Aspe, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt: „Ich werde erst noch etwas nachdenken, doch am Jahresende kommt schon ein neues Buch heraus. Ich werde auf jeden Fall noch ein Buch schreiben. Ich weiß nur noch nicht was für eines.“ Mit über 300 000 verkauften Romanen ist er der meistgelesene Krimi-Autor Belgiens und seine Bücher werden hierzulande regelmäßig fürs Fernsehen verfilmt. Aspe erhielt für seine Krimis mehrere Preise in Belgien und im Ausland, u.a. gleich dreimal den Hercule-Poirot-Preis.