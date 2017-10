Autor: Pressemitteilung VisitFlanders

Pressemitteilung VisitFlanders Die Parkabtei in Löwen ist eine der schönsten und am besten erhaltenen Abteien Flanderns. Am 25. Oktober 2017 öffnet die mittelalterliche Abtei nach umfangreicher Sanierung wieder ihre Tore. Im neu geschaffenen Museum PARCUM, das im restaurierten Westflügel untergebracht ist, geben Wechselausstellungen zu Themen, wie Religion, Kunst und Kultur vertiefte Einblicke in die flämische Kloster- und Ordensgeschichte.