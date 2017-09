Tatsächlich ist das Ablegen eines neugeborenen Kindes in eine Babyklappe laut belgischem Gesetzbuch strafbar. Die „Mütter für Mütter“ würden sich freuen, wenn sich der Gesetzgeber in dieser Frage an der deutschen Richtlinie orientiert. In unserem Nachbarland wird ein Unterschied zwischen dem Zurücklassen eines Neugeborenen an einem „sicheren Ort“ oder einen „Zufallsort“ gemacht.

Letzteres ist in Deutschland strafbar, ersteres deutlich nicht. Eine weitere Alternative für ratlose Mütter könnten sogenannte „anonyme Geburten“ sein. Dies ist in Frankreich möglich und bietet ebenfalls eine Möglichkeit, später doch Kontakt aufzunehmen.