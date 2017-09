Die Mitarbeiter von "Britain's Lost Masterpieces" konsultierten auch Experten des Antwerpener Rubenshaus. Der Direktor, Ben van Beneden, bestätigte gegenüber der BBC, dass es sich um einen Original-Rubens handele.

Der verloren geglaubte Rubens ist am Mittwochabend in "Britain's Lost Masterpieces" auf BBC Four, um 22 Uhr zu sehen.