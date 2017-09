A.Kockartz In der Nordsee in belgischen Hoheitsgebiet ist ein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden. An Bord dieses U-Bootes befinden sich möglicherweise noch die sterblichen Überreste der aus 23 Seeleuten und Marinesoldaten bestehenden Besatzung. Dies ist angeblich das am besten erhaltene U-Boot, dass in belgischen Gewässern gesunken ist.