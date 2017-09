Die Direktoren der beiden Häuser, Peter Bary vom M Museum und Peter van den Brink vom Suermondt-Ludwig-Museum, haben gemeinsam mit dem Kuratorenduo Marjan Debaene und Peter Carprau einen enormen Aufwand an den Tag gelegt, um diese Ausstellung zu konzipieren. Dazu gehört u.a. der logistische Aufwand, denn 95 Werke aus dem Mittelalter und der Spätgotik mussten „mit Samthandschuhen“ in Aachen abgebaut und in Löwen wieder aufgebaut werden.

Die Ausstellung "Über die Grenze hinweg. Mittelalterliche Bildhauerkunst aus den Niederen Landen" bietet einen bisher nie dagewesenen Überblick über diese spezifische Kunst und schon vor der Eröffnung konnten gemeinsam Analysen zu bestimmten Werken angestellt werden, die zur Datierung beigetragen haben.

"Über die Grenze hinweg. Mittelalterliche Bildhauerkunst aus den Niederen Landen“ findet vom 22. September 2017 bis zum 27. Mai 2018 im M Museum Löwen, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven. Das Museum ist von Bahnhof Löwen aus in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen und liegt in der Nähe der weltberühmten Universitätsbibliothek am Monseigneur Ladeuzeplein. Auf diesem Platz steht übrigens auch der „Käfer“ von Jan Fabre…

Mehr Info bieten die Webseiten des M Museums in Löwen und des Suermondt-Ludwig-Museums in Aachen.