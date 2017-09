A.Kockartz An diesem Sonntag begann in Belgien die Woche der Mobilität. Dazu blieben mehrere Dutzend Innenstädte in Flandern autofrei. Das war auch der Fall in der Region Brüssel-Hauptstadt. Rund um die autofreien Zonen wurden zahllose Aktivitäten zum Thema Mobilität organisiert. Ganz nebenbei: Die Städte sorgten so für freie Fahrt für Radfahrer und andere antriebslose Fahrzeuge oder Sportgeräte.